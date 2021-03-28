Tolgahan Sayışman’ın Hayranları Yasa Girdi! “Mutasyon” 7 Aylık Hamile Eşi ve Oğulları Efehan da Hastalığa Yakalandı! Herkes Büyük Tedirginlik Yaşıyor… Sağlık Durumları Nasıl?

Sayışman’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evde devam edildiği ise öğrenilen bilgiler arasında yer almıştı. Fakat bu kez şok başka bir yerden geldi. Hayranları resmen yasa girdi ve dualarını Sayışman için etmeye başladı.

Son olarak Şampiyon, Şeref Sözü gibi dizilerde yer alan ve kendisini gösteren Tolgahan Sayışman, Elveda Rumeli dizisinde Mustafa karakteri ile televizyon kariyerinde muhteşem bir başarı yakalamıştı. Hayranlarının resmen üzerine titrediği Tolgahan Sayışman’dan sonra bu kez hamile eşi ve çocuğu da rahatsızlandı! İşte detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz)