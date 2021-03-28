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- 28 Mar 2021 - 11:21 G: 28 Mar 2021 - 11:28

Çukur’un Aliço’su Rıza Kocaoğlu Büyük Deprem Yaşadı! Hazal Subaşı ile Muhteşem Birliktelikleri Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! “Yapma Rıza Abi…”

2019 yılından günümüze mükemmel bir birliktelikleri olan ve herkesin takdirini toplamayı başaran Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı aşkı, herkesi üzen büyük bir depremle sona erdi. Rıza Kocaoğlu, büyük depremle ilgili basın açıklaması yaparak herkesi bilgilendirdi. Hayranları, bu açıklamaların ardından gözyaşlarına boğulduklarını açıklayarak Kocaoğlu ve Subaşı’nın gönderilerinin altına “Yapma Rıza Abi”, “Abla lütfen yapmayın ya” gibi yorumlar yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst etmeyi başararak Türkiye’de bir ilk altına imza atan Çukur dizisinin setinde tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı yollarını ayırdılar.

42 yaşında olan Kocaoğlu, 24 yaşında olan Hazal Subaşı ile ayrılıklarına yönelik bir açıklama altına imza attı. Dünya’nın ve Türkiye’nin oldukça zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verilen bu günlerde gündemi meşgul etmek istemediğini fakat bunu paylaşmak zorunda olduğunu dile getiren Kocaoğlu herkesi ağlattı. İşte detaylar >>

28 Mar 2021 - 11:21 Ankara- Magazin

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