Çukur’un Aliço’su Rıza Kocaoğlu Büyük Deprem Yaşadı! Hazal Subaşı ile Muhteşem Birliktelikleri Herkesi Gözyaşlarına Boğdu! “Yapma Rıza Abi…”

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorlarını alt üst etmeyi başararak Türkiye’de bir ilk altına imza atan Çukur dizisinin setinde tanışan ve ardından aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı yollarını ayırdılar.

42 yaşında olan Kocaoğlu, 24 yaşında olan Hazal Subaşı ile ayrılıklarına yönelik bir açıklama altına imza attı. Dünya’nın ve Türkiye’nin oldukça zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verilen bu günlerde gündemi meşgul etmek istemediğini fakat bunu paylaşmak zorunda olduğunu dile getiren Kocaoğlu herkesi ağlattı. İşte detaylar >>