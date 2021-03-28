Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Herkesi Şok Etti! Tamer Karadağlı’nın İçinde Yatanı Görenler Şaşırıp Kalıyor “Vay Be!”

Tamer Karadağlı, pandemi döneminde nasıl vakit geçirdiğini soranlara yanıt verdi. Verdiği fotoğraflı yanıtla birlikte, içinde farklı bir insan olduğunu göstermiş oldu. Oyuncuların tamamı dizilerde olduklarından farklı rolleri yaşasalar da, gerçek hayatları bazen oldukça şaşırtıcı olabiliyor.

Tamer Karadağlı’nın yaptığı paylaşım, tanıyan – tanımayan herkesi şaşırttı. Hatta son paylaşımının altına “abi sende cevher yatıyormuş”, “helal olsun” gibi yorumlar yapıldı. İşte o paylaşım ve tüm detaylar >>