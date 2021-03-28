Çocuklar Duymasın’ın Haluk’u Herkesi Şok Etti! Tamer Karadağlı’nın İçinde Yatanı Görenler Şaşırıp Kalıyor “Vay Be!”
Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan “Ba, ba, ba” repliğiyle bir dönemin en çok taklit edilen isimleri arasında yer alan Tamer Karadağlı, öyle bir paylaşım yaptı ki; zamanında Tamer Karadağlı’yı Çocuklar Duymasın dizisi sayesinde tanıyan kişiler şaştı kaldı.
Tamer Karadağlı, pandemi döneminde nasıl vakit geçirdiğini soranlara yanıt verdi. Verdiği fotoğraflı yanıtla birlikte, içinde farklı bir insan olduğunu göstermiş oldu. Oyuncuların tamamı dizilerde olduklarından farklı rolleri yaşasalar da, gerçek hayatları bazen oldukça şaşırtıcı olabiliyor.
Tamer Karadağlı’nın yaptığı paylaşım, tanıyan – tanımayan herkesi şaşırttı. Hatta son paylaşımının altına “abi sende cevher yatıyormuş”, “helal olsun” gibi yorumlar yapıldı. İşte o paylaşım ve tüm detaylar >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.