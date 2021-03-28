Acun Ilıcalı Yine Zekasını Konuşturdu! Ortaya Koyduğu Ödüllü Dakikalar İçerisinde Cebine Koydu! Kendinden Bir Kuruş Azalmadı…
Acun Ilıcalı bu sefer öyle bir ödül ortaya koydu ki ne uçak ne villa hepsi sönük kaldı. Survivor 2021’e damgasına vuran bu ödül Survivor tarihinde görülmedi. Acun tarafından belirlenen ödül yarışmacılar çılgına çevirirken ekran başındaki izleyenleri ise yerinden kaldırdı. Sürpriz ve sıra dışı ödüllerle bilinen Acun Ilıcalı’nın son ödülü Türkiye gündemine oturdu.
Sosyal medyada her gün en üst sıralarda konuşulan ve yarışma günü reytingleri sallayan Survivor 2021 bu sefer ödül oyunu ile gündeme geldi. Birleşme partisine saatler kala oynanan bu oyunda Acun Ilıcalı tarafından öyle bir ödül belirlendi ki duyanlarda hayaller kurdurtan bu ödül yarışmacıları coştururken izleyiciler ise ‘’yok artık” dedi.
Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken birleşme partisi heyecanı tansiyonların daha da yükselmesine neden oluyor. Son oynanan ödül oyununda ise ortaya öyle bir ödül koyuldu ki duyanlar, “Acun daha neler”, “Bu kadar parayla neler alınır” gibi sorularla sosyal medyayı salladı. Her zaman maddi varlığı ile de gündeme gelmeyi başaran Acun Ilıcalı bu ödül oyununda 200.000 TL ödül ortaya koydu. Fakat koyduğu ödülü ortaya koyduğu gibi cebine indirdi çünkü kazanan takım Acun Medya oldu. Futbol müsabakalarında hep kendi takımının kazandığını bilen Acun Ilıcalı’nın önünde hiçbir güç duramadı.
28 Mar 2021 - 11:48 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.