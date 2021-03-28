Acun Ilıcalı Yine Zekasını Konuşturdu! Ortaya Koyduğu Ödüllü Dakikalar İçerisinde Cebine Koydu! Kendinden Bir Kuruş Azalmadı…

Sosyal medyada her gün en üst sıralarda konuşulan ve yarışma günü reytingleri sallayan Survivor 2021 bu sefer ödül oyunu ile gündeme geldi. Birleşme partisine saatler kala oynanan bu oyunda Acun Ilıcalı tarafından öyle bir ödül belirlendi ki duyanlarda hayaller kurdurtan bu ödül yarışmacıları coştururken izleyiciler ise ‘’yok artık” dedi.

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken birleşme partisi heyecanı tansiyonların daha da yükselmesine neden oluyor. Son oynanan ödül oyununda ise ortaya öyle bir ödül koyuldu ki duyanlar, “Acun daha neler”, “Bu kadar parayla neler alınır” gibi sorularla sosyal medyayı salladı. Her zaman maddi varlığı ile de gündeme gelmeyi başaran Acun Ilıcalı bu ödül oyununda 200.000 TL ödül ortaya koydu. Fakat koyduğu ödülü ortaya koyduğu gibi cebine indirdi çünkü kazanan takım Acun Medya oldu. Futbol müsabakalarında hep kendi takımının kazandığını bilen Acun Ilıcalı’nın önünde hiçbir güç duramadı.