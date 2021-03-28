Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Sosyal Medyayı Titretti! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Olay Olurken, Dekoltesi Milyonları Şoka Soktu! “Güzellik, Cesaret, İddia…”

24 yaşında olan ve güzelliğiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Deren Talu, son zamanlarda oldukça iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü ismin Instagram hesabını yakın takibe alırken, Deren Talu yeni bir paylaşım yaptı. Uzun süre önce mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Talu, bu sefer göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Takipçilerinden yorumlar gecikmedi.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, kışı yaza çeviren bir paylaşım yaptı. Güzelliğiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Talu, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerinin gönlünü fethetti. Binlerce kişi ünlü ismin paylaşımına anında yorum atarken, göğüs dekoltesinden ziyade iddialı paylaşımları takipçilerini büyük bir şokun içerisine sürükledi.