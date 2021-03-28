Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu Sosyal Medyayı Titretti! Kışı Yaza Çeviren Paylaşımı Olay Olurken, Dekoltesi Milyonları Şoka Soktu! “Güzellik, Cesaret, İddia…”
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla magazin gündeminin diline düşen ünlü isim, bu seferki paylaşımıyla yangıları çağırdı. Son zamanlarda yaptığı iddialı paylaşımlarla takipçilerinden tam not alan Deren Talu, göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tutarken, yorumlar havada uçuştu. Neler oluyor?
24 yaşında olan ve güzelliğiyle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Deren Talu, son zamanlarda oldukça iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü ismin Instagram hesabını yakın takibe alırken, Deren Talu yeni bir paylaşım yaptı. Uzun süre önce mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Talu, bu sefer göğüs dekoltesiyle sosyal medyanın gündemi oldu. Takipçilerinden yorumlar gecikmedi.
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, kışı yaza çeviren bir paylaşım yaptı. Güzelliğiyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Talu, yeni bir paylaşım yaparak takipçilerinin gönlünü fethetti. Binlerce kişi ünlü ismin paylaşımına anında yorum atarken, göğüs dekoltesinden ziyade iddialı paylaşımları takipçilerini büyük bir şokun içerisine sürükledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.