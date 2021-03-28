Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti…

İstanbul’da meydana gelen olayda seyircileri sarsan gerçekler bekliyordu. Hayriye isimli kadının 19 yaşındaki Nilüfer isimli kızını aramak için programa katılması üzerine gerçekleşen olaylar sarsıcı hikayenin başlangıcıydı. Esra Erol’da programı normal seyrinde devam ederken ortaya çıkan olaylar programın sesinin kısılmasına neden oldu.

19 yaşındaki Kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuk sahibi Salih K. ile beraber yaşadığını söyleyen Anne Hayriye Uysal, Esra Erol’dan yardım talebinde bulundu. Aynı zamanda kızının, Salih K.’nın çocukları ve nikahlı eşi olan Mevla isimli eşiyle de hep beraber aynı evde yaşadığını söyleyen anne programdaki herkesin yüreklerini burktu.