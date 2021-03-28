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- 28 Mar 2021 - 13:56 G: 28 Mar 2021 - 14:25

Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti…

Esra Erol programında kan donduran olay herkesin ağzını açık bıraktı. “Bu nasıl mümkün olabilir” soruları havada uçuşurken Esra Erol’da canlı yayında küfürler edildi, programın sesi kısıldı, olayın aktörleri ise programdan kovuldu. Esra Erol’un “Defol buradan!” sözleri stüdyoyu inletti. Çarpıcı olayın perde arakası ise duyanları şoka uğrattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İstanbul’da meydana gelen olayda seyircileri sarsan gerçekler bekliyordu. Hayriye isimli kadının 19 yaşındaki Nilüfer isimli kızını aramak için programa katılması üzerine gerçekleşen olaylar sarsıcı hikayenin başlangıcıydı. Esra Erol’da programı normal seyrinde devam ederken ortaya çıkan olaylar programın sesinin kısılmasına neden oldu.

19 yaşındaki Kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuk sahibi Salih K. ile beraber yaşadığını söyleyen Anne Hayriye Uysal, Esra Erol’dan yardım talebinde bulundu. Aynı zamanda kızının, Salih K.’nın çocukları ve nikahlı eşi olan Mevla isimli eşiyle de hep beraber aynı evde yaşadığını söyleyen anne programdaki herkesin yüreklerini burktu.

28 Mar 2021 - 13:56 Ankara- Dizi Haberleri

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