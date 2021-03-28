Survivor Yasin Obuz Resmen Çıldırdı! Sağı Solu Dağıttı! Evrim'e Büyük Hakaret! "Nankör, Şeytan" Diyerek Başladı...
Survivor ekranlarında yer almış ve bir döneme damgasını vurmuş olan Yasin Obuz dün akşam ekranlara gelen o sahnelerden sonra adeta çıldırdı. Sinirli ve öfkeli bir şekilde paylaşım yapan Yasin Obuz, Evrim için ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Instagram üzerinden yapılan bu paylaşım ise hayran kitlesini büyük bir şoka uğrattı.
Instagram hesabından yapmış odluğu paylaşımla kafalarda soru işaret i bırakan ünlü şarkıcı Yasin Onuz, Evrim Kekelik hayranlarının ise tepkilerine neden oldu. Dün akşam ekranlara gelen bölümü takip ederken Evrim Keklik’in kendisi hakkında yaptığı açıklama karşısında kendisini tutmayan Yasin Obuz, “Nankör, şeytan” diyerek başladı…
Masterchef yarışmasında adını yaptıklarıyla adından sıkça bahsettiren Yasin Obuz daha sonra Acun Ilıcalı sayesinde Survivor kadrosunda yer almıştı. Masterchef yarışmasında finale sayılı günler kalmışken ayrılmak zorunda kalan Yasin Obuz, aynı başarıyı Survivor’da göstermiş ve finale sayılı günler kala elenmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.