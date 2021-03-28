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28 Mar 2021 - 14:25

Survivor Yasin Obuz Resmen Çıldırdı! Sağı Solu Dağıttı! Evrim'e Büyük Hakaret! "Nankör, Şeytan" Diyerek Başladı...

Survivor ekranlarında yer almış ve bir döneme damgasını vurmuş olan Yasin Obuz dün akşam ekranlara gelen o sahnelerden sonra adeta çıldırdı. Sinirli ve öfkeli bir şekilde paylaşım yapan Yasin Obuz, Evrim için ağıza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Instagram üzerinden yapılan bu paylaşım ise hayran kitlesini büyük bir şoka uğrattı.