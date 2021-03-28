Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Zeynep'e Şok Veda! Kendi Kalemini Kendi Kırdı! "Zeynep, Aklını Peynir Ekmekle Yemişsin!"

Gerçek bir yaşanmışlık hikayesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde son zamanlarda seyirciyi çileden çıkaran sahneler yayınlanmaya devam ediyor. Daha önceden Mehdi ve Zeynep arasında geçenler milyonları sinir krizlerine sokmuştu. Fakat bu sefer dengeler değişti. Değişen dengelerle beraber Zeynep’te Mehdi’nin üzerini çizdi. Fakat ne çare olan yine Zeynep’e oldu. Vedasını gerçekleştirdi, sosyal medyanın diline düştü.

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk’ün başrollere hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep’e şok veda gerçekleşti. Bilindiği üzere geçen günlerde başrol oyuncusu olan ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un vedası uzun süre konuşulmuştu. Dizinin izleyicisi kitlesi ise Mehdi’nin vedasının nasıl gerçekleştiğini merak ediyordu. Bu kapsamda Zeynep’e şok veda gerçekleşti…