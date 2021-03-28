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- 28 Mar 2021 - 14:39 G: 28 Mar 2021 - 15:02

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Zeynep'e Şok Veda! Kendi Kalemini Kendi Kırdı! "Zeynep, Aklını Peynir Ekmekle Yemişsin!"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Her yeni bölümünde heyecanlı anlar yaşatan dizinin yayınlanan fragmanda beklenmedik bir olay yaşandı. Hatta öyle ki dizide Zeynep’e şok veda gerçekleşti. Milyonlarca kişi bu vedanın ardından neler olduğunu anlamaya çalışırken akıllara gelen tek isim Mehdi oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin seyircisinden ise tepkiler çığ gibi geldi. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gerçek bir yaşanmışlık hikayesi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde son zamanlarda seyirciyi çileden çıkaran sahneler yayınlanmaya devam ediyor. Daha önceden Mehdi ve Zeynep arasında geçenler milyonları sinir krizlerine sokmuştu. Fakat bu sefer dengeler değişti. Değişen dengelerle beraber Zeynep’te Mehdi’nin üzerini çizdi. Fakat ne çare olan yine Zeynep’e oldu. Vedasını gerçekleştirdi, sosyal medyanın diline düştü.

İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk’ün başrollere hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep’e şok veda gerçekleşti. Bilindiği üzere geçen günlerde başrol oyuncusu olan ve Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un vedası uzun süre konuşulmuştu. Dizinin izleyicisi kitlesi ise Mehdi’nin vedasının nasıl gerçekleştiğini merak ediyordu. Bu kapsamda Zeynep’e şok veda gerçekleşti…

28 Mar 2021 - 14:39 Ankara- Dizi Haberleri

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