Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Mar 2021 - 15:10

Alişan Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Milyonları Şok Etti! 2,2 Milyon Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! Meğer Alişan...

Müzik camiasının usta isimlerinden birisi olan Alişan, sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alan ünlü şarkıcı, ikinci kez baba olma heyecanı yaşamış ve paylaşımlarıyla sosyal medyadan en çok etkileşim alan isimlerden birisi olmuştu. Fakat bir detay var ki milyonlarca kişinin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Alişan hakkında ortaya çıkan o gerçek dengeleri değiştirdi. Neler oluyor?