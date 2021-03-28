Alişan Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Milyonları Şok Etti! 2,2 Milyon Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! Meğer Alişan...
Müzik camiasının usta isimlerinden birisi olan Alişan, sosyal medya hesabını aktif kullanmasıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alan ünlü şarkıcı, ikinci kez baba olma heyecanı yaşamış ve paylaşımlarıyla sosyal medyadan en çok etkileşim alan isimlerden birisi olmuştu. Fakat bir detay var ki milyonlarca kişinin büyük bir şok yaşamasına neden oldu. Alişan hakkında ortaya çıkan o gerçek dengeleri değiştirdi. Neler oluyor?
Buse Varol’la yaşadığı birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan, son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Ünlü şarkıcının söylediği şarkılardan tutun, oynadığı dizilere kadar birçok alanda elde ettiği başarısı kariyer basamaklarını hızlı adımlarla tırmanmasına vesile oluyor. Paylaşımlarıyla adını gündeme kazıyan Alişan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Meğer Alişan…
Şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol’la birlikte objektiflere takılmış ve yaza yeni bir projeleri olduğunu dile getirmişti. Bu haberin ardından çiftin hayranları sevinç çığlıklarına engel olamazken, Alişan hakkında ortaya çıkan gerçek herkesin büyük bir şok yaşamasına neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.