Sadakatsiz Dizisinin Volkan'ı Hakkına Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Akla Gelmeyecek Tüm Acı Şeyleri Yaşamış... "Mendil Satıyordu!"
Behzat Uygur’dan öyle bir itiraf geldi ki, duyanların ‘imkansız’ olarak nitelediği bu açıklamalar gündeme bomba gibi bir giriş yaptı. Çok çarpıcı itiraflarda bulunan Behzat Uygur o isim hakkında öyle gerçekleri ortaya çıkardı ki milyonları yerinden eden bu açıklamalar sosyal medyada hızlıca dolaşıma girdi. Ünlü isim hakkında flaş gerçekleri paylaşan oyuncu herkeste şok yarattı.
Efsane tiyatrocu Nejat Uygur’un kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Behzat Uygur inanılmaması güç iddiaları kamuoyu ile paylaştı. Herkesin kabul etmekte güçlük çektiği bu gerçekleri anısıyla birlikte anlatan Behzat Uygur, kimsenin beklemediği çarpıcı bilgileri paylaştı. Babası ile yaşadığı ilginç anısının detayları ise şaşırtamaya fazlasıyla yetti.
Usta oyuncu Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur, Sadakatsiz dizisinde Volkan’ı canlandıran Caner Cindoruk hakkında kimsenin tahmin edemeyeceği gerçekler hakkında konuştu. Sevilen dizide iç mimar olan Volkan herkes tarafından parmak ile gösterilen; sempatik ve sağduyulu bir karakter. Başarılı oyuncu Volkan karakterinde gösterdiği performans ile herkesin beğenesini kazanmış durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.