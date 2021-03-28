Burcu Biricik’ten Şok İtiraf! Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin Önceden Gerçekleşmiş! Meğer Burcu Biricik Yıllar Önce…
Camdaki Kız dizisinden sürpriz itiraf geldi. Başrolde yer alacak Burcu Biricik öyle bir şey söyledi ki duyanlar şaşkınlık geçirdi. Merakla beklenen dizide geçtiğimiz günlerde yayın tarihi ile yeni gelişmeler kaydedilmişti. Şimdi ise Burcu Biricik’ten endişe yaratan açıklamalar geldi. Camdaki Kız’ın Nalan’ı olay açıklamaları ile hayranlarını düşündürttü.
Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı ismi taşıyan romanından uyarlanarak, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın öyküsü şimdiden belirli bir izleyici kitlesi yakalamış durumda. Camdaki Kız’ın Nalan Karakterine hayat verecek Burcu Biricik keskin bilgiler paylaştı. Diziyi bekleyenleri çok etkileyen bu bilgiler güzel oyuncunun hayranlarını da meraklandırdı.
Kanal D’de yayınlanacak olan yeni dizi ‘Camdaki Kız’ın başrol oyuncusu Burcu Biricik verdiği röportaja “Hep tatliş rollerde oynamıyoruz” sözleriyle başladı. Güzel oyuncu, “Çok derinliği, ciddi sıkıntıları olan rollere girip günün 20 saatini o karakterle geçirdiğinde günün sonunda bir psikoloğa gidip arınman gerekiyor. Bir de son zamanlarda projelerden önce gidiyorum. Eskiden her projemden önce oyuncu koçuna gitmeye çalışıyordum, şimdi her projeden önce psikoloğa gidiyorum.” açıklamalarıyla hayranlarında gizem yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.