Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Akılları Durduran İtiraf! Adeta Yasak Elma Dizisi Yaşandı! "Bastım Zehri, Bastım Zehri!"
ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli ölümlerden en ilgi çekici olanlardan, bir itiraf ortaya çıktı. Adeta kan donduran bu itiraf, seyircinin ağzını bıraktı. İddiaların odağındaki ismin dedikleri, şoka uğrattı.
Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı’nın moderatörlüğünde ilerleyen program da her gün yeni bir olay yaratan hikaye ele alınıyor. Çözümsüz bir olayın dahi kalmadığı program da, bazı anlar akıllardan çıkacak gibi değil. 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinden, kan donduran itiraf geldi.
Sezai Harman’ın şüpheli ölümü üzerine, kızı Eda’dan, annesi hakkındaki gerçek öğrenildi. Müge Anlı’nın, Eda’nın gözünden bile anladığı sırları, ağlayarak itiraf etti. Stüdyo, adeta buz kesti. Şüpheli ölümün, odağındaki isimden gelen itiraf, pes dedirtti.
28 Mar 2021 - 15:59 Ankara- Müge Anlı Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.