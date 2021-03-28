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- 28 Mar 2021 - 15:59 G: 28 Mar 2021 - 16:24

Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Akılları Durduran İtiraf! Adeta Yasak Elma Dizisi Yaşandı! "Bastım Zehri, Bastım Zehri!"

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şüpheli ölümlerden en ilgi çekici olanlardan, bir itiraf ortaya çıktı. Adeta kan donduran bu itiraf, seyircinin ağzını bıraktı. İddiaların odağındaki ismin dedikleri, şoka uğrattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı’nın moderatörlüğünde ilerleyen program da her gün yeni bir olay yaratan hikaye ele alınıyor. Çözümsüz bir olayın dahi kalmadığı program da, bazı anlar akıllardan çıkacak gibi değil. 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinden, kan donduran itiraf geldi.

Sezai Harman’ın şüpheli ölümü üzerine, kızı Eda’dan, annesi hakkındaki gerçek öğrenildi. Müge Anlı’nın, Eda’nın gözünden bile anladığı sırları, ağlayarak itiraf etti. Stüdyo, adeta buz kesti. Şüpheli ölümün, odağındaki isimden gelen itiraf, pes dedirtti.

28 Mar 2021 - 15:59 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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