Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Akılları Durduran İtiraf! Adeta Yasak Elma Dizisi Yaşandı! "Bastım Zehri, Bastım Zehri!"

Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı’nın moderatörlüğünde ilerleyen program da her gün yeni bir olay yaratan hikaye ele alınıyor. Çözümsüz bir olayın dahi kalmadığı program da, bazı anlar akıllardan çıkacak gibi değil. 64 yaşındaki Sezai Harman cinayetinden, kan donduran itiraf geldi.

Sezai Harman’ın şüpheli ölümü üzerine, kızı Eda’dan, annesi hakkındaki gerçek öğrenildi. Müge Anlı’nın, Eda’nın gözünden bile anladığı sırları, ağlayarak itiraf etti. Stüdyo, adeta buz kesti. Şüpheli ölümün, odağındaki isimden gelen itiraf, pes dedirtti.