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- 28 Mar 2021 - 16:23 G: 28 Mar 2021 - 17:07

Survivor Yarışmacılarının Her Bölüm Başı Aldıkları Para Ortaya Çıktı! Tek Bir Bölümde Asgari Ücretlinin Yıllık Geçim Derdi… Miktarı Görünce Şok Olabilirsiniz!

Survivor 2021’de seyircisini ve hayranlarını şok edecek bir gelişme yaşandı. Twitter gibi sosyal medya mecralarında bir anda en çok konuşulanlar arasına giren para miktarları bir anda tüm kullanıcıların “Şampiyonluk falan hikaye! 2 – 3 ay yarışan zaten milyoner oluyor” sözlerini dile getirdi. İşte Survivor 2021 yarışmacılarının kazandığı paralar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021 nefes kesen bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Seyirciler ise birleşme partisine sayılı saatler kala ortaya çıkan bir gerçek ağızları açık bıraktı. Bin bir emek ve uğraşla Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada yarışan yarışmacılara dudakları uçuklatacak meblağlar veriliyor.  Hatta bu fiyatları öğrenen milyonlarca kişi hep bir ağızdan “Acun sadece yarışmacılara bu kadar para veriyorsa kendi ne kadar kazanıyordur Allah bilir!” gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

Survivor 2020 yarışmacılarının aldıkları fiyatlar ise iddialar doğrultusunda; haftalık olarak Mert Öcal 5.000 TL, Aycan Yanaç 6.500 TL, Barış Murat Yağcı 10.000 TL, Ersin Korkut 12.500 TL, Yasin Obuz 5.000 TL aldığı belirtilmişti. Bu yıl açıklanan tutarlar ise beyinlerin durmasına neden oluyor.

28 Mar 2021 - 16:23 Ankara- Survivor 2021

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