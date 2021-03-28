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- 28 Mar 2021 - 19:08 G: 28 Mar 2021 - 19:37

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Senaryo Değişikliği! Bir Mehdi Rüzgarı Daha Fırtınayla Bitti! Her Şey Tek Tek Ortaya Çıktı!

TV8 ekranlarının en beğenilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanılanlar şok etkisi yaşattı. Her bölümde aksiyon ve dramı sevenlerine dibine kadar yaşatan dizide ekranlara gelecek olan bölümde Mehdi rüzgarı fırtınayla bitti. Diziden ayrılacağı kısa bir süre önce duyurulan İbrahim Çelikkol’dan kimse bu kadar acı bir veda beklemiyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başarılı oyuncu kadrosunun hemen yanında sevilen bir hikayeye sahip olmasından dolayı seyircileri etkisi altına alan dizide bir kayıp daha yaşandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise senaryo değişikliğine gidildi. İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi karakterinin sonu acı bir şekilde bitti. Diziye yeni giriş yapan Sadi karakterinin etkisi ise seyircilerin dikkatlerini üzerine topladı.

Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol sayesinde büyük bir kitleye ulaşan diziden bir başrol daha ayrıldı. Ustaca canlandırdığı karakter sayesinde birçok kişi hem Mehdi’den hoşlanmıyor hem de yaptıklarından dolayı seviyordu. Çelikkol oyunculuğunu her bölümde ustaca canlandırdı fakat sonu geldi ve diziye veda etti.

28 Mar 2021 - 19:08 Ankara- Dizi Haberleri

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