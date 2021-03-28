Maraşlı'nın Yıldızı Hande Erçel'in Üzerini Çizdi! Kazanan İsim Belli Oldu, Devran Döndü! "Eski Fenomenliği Artık Yok!"

Anne tarafından Rus, baba tarafından Türk olan Ünlü oyuncu Alina boz, Moskova doğumludur. Aslen Bulgaristan göçmeni olan Alina Boz, pek çok oynadığı diziyle Türkiye’de yetenekli oyuncular arasına girmiştir. Rusya’da yaşayan ünlü oyuncu, annesinin işi nedeniyle 7 yaşında iken Türkiye’ye gelmiştir. Lise de kabin hizmetleri mezunu olan Alina Boz, üniversite eğitimine ise Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde devam etmektedir.

Reyting rekorları kıran dizilerde rol alan Alina Boz, 2013 yılında Cesur Hemşire ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Oynadığı sezonda adından sıklıkla söz eden dizi Paramparça’da Hazal karakteri ile rol alan ünlü oyuncu, çok başarılı bir performans sergileyerek, gündemde kalmayı başarmıştı. Elimi bırakma adlı diziyle de ekranlarda olan Alina Boz, başarılı projelere imzasını atmıştır.