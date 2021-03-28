Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!

Güzide Mertcan, kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözlerde bulunduğu gerekçesiyle Youtuber Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ünlü yarışmacının sevenleri ise bu habere çok sevinerek, ona destek olduklarını içeren mesajlar gönderdi.

Masterchef Güzide, hakkında çıkan ‘7 Milyon TL’lik villa’ haberlerinin ardından, Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı. Yayınladığı bu videoda, Güzide Mertcan ve eşi Mustafa Mertcan çiftinin yaşadıkları lüks yaşam ve sahibi oldukları milyonluk villa hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.