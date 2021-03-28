Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!
Güzide Mercan, 2019 yılında katıldığı, TV8 ekranlarında yer alan Masterchef Türkiye yarışması ile tanınmıştı. Yarışmadan sonra ise 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyada yer almıştı. Bir Youtuber hakkında suç duyurusunda bulunan Güzide Mertcan, günlerce magazin gündeminden düşmedi.
Güzide Mertcan, kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözlerde bulunduğu gerekçesiyle Youtuber Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ünlü yarışmacının sevenleri ise bu habere çok sevinerek, ona destek olduklarını içeren mesajlar gönderdi.
Masterchef Güzide, hakkında çıkan ‘7 Milyon TL’lik villa’ haberlerinin ardından, Ata Benli, sahibi olduğu sosyal medya kanalından bir video yayınladı. Yayınladığı bu videoda, Güzide Mertcan ve eşi Mustafa Mertcan çiftinin yaşadıkları lüks yaşam ve sahibi oldukları milyonluk villa hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.