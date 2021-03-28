Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki...

Masumlar Apartmanı, değişik konusuyla ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicide şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Diğer dizilerden farklı olan konusuyla her hafta seyircilerin çeşitli yorumlarına sosyal medyadan şahit olunan bu dizi de psikolojik etkiler görülüyor. Bu etkilerden dolayı pek çok kişi tarafından farklı algılanıyor. Yine psikolojik olarak herkesi etkileyecek yeni bölümde bu da olmaz dedirten sahneler yaşanacak.

28. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı’nda, fragmanın verilmesiyle sosyal medyada şaşırtan etkiler görüldü. Fragmanları dahi merakla izlenen dizinin, her yeni bölümünde izleyici ekrana kilitleniyor. Yeni gelecek bölümde de yine seyirciyi heyecanlandırmaya şimdiden hazır bile.