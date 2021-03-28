Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki...
Her Salı akşamı TRT1’de ekrana gelen efsane dizi Masumlar Apartmanı, çarpıcı hikayesi ile seyircinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin 28. Bölümünün fragmanının yayınlanmasıyla meraklı gözler, Salı gününü iple çekmeye başladı.
Masumlar Apartmanı, değişik konusuyla ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicide şok etkisi yaratmaya devam ediyor. Diğer dizilerden farklı olan konusuyla her hafta seyircilerin çeşitli yorumlarına sosyal medyadan şahit olunan bu dizi de psikolojik etkiler görülüyor. Bu etkilerden dolayı pek çok kişi tarafından farklı algılanıyor. Yine psikolojik olarak herkesi etkileyecek yeni bölümde bu da olmaz dedirten sahneler yaşanacak.
28. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı’nda, fragmanın verilmesiyle sosyal medyada şaşırtan etkiler görüldü. Fragmanları dahi merakla izlenen dizinin, her yeni bölümünde izleyici ekrana kilitleniyor. Yeni gelecek bölümde de yine seyirciyi heyecanlandırmaya şimdiden hazır bile.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.