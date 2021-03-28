Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil!
Kefaret dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mert Fırat’ın başı dertten kurtulmuyor. Ortaya atılan ihanet iddiasının perede arkası aralandı. Mert Fırat’ın ihanet edip etmediği ise çok konuşuluyor.
En fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter’da, Mert Fırat hakkında ortaya atılan ihanet iddiası hala geçerliliğini koruyarak, gündem olmaya devam ediyor. Yakın zamanda baba olan ünlü oyuncu babalık heyecanını bile yaşayamadı. Karısı İdil Fırat’ı kiminle aldattığı ise hala merak ediliyor.
Sosyal medyadan yayılan bu iddiaların gerçek mi yoksa iftira mı olduğu konusu, kafaları karıştırıyor. Bu konuyla ilgili yeni gelen gelişmeler ise herkesi şaşırttı. Ortaya atılan iddialara göre, oyuncu Mert Fırat, 2018 yılında evlendiği eşi İdil Fırat’ı hamileyken birden fazla kişiyle aldattığı öne sürüldü. Genç veya olgun yaşta olan birçok kişi ile adı anılan Mert Fırat’ın başı bu iddialarla çok fena derde girdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.