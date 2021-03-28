Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil!

En fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter’da, Mert Fırat hakkında ortaya atılan ihanet iddiası hala geçerliliğini koruyarak, gündem olmaya devam ediyor. Yakın zamanda baba olan ünlü oyuncu babalık heyecanını bile yaşayamadı. Karısı İdil Fırat’ı kiminle aldattığı ise hala merak ediliyor.

Sosyal medyadan yayılan bu iddiaların gerçek mi yoksa iftira mı olduğu konusu, kafaları karıştırıyor. Bu konuyla ilgili yeni gelen gelişmeler ise herkesi şaşırttı. Ortaya atılan iddialara göre, oyuncu Mert Fırat, 2018 yılında evlendiği eşi İdil Fırat’ı hamileyken birden fazla kişiyle aldattığı öne sürüldü. Genç veya olgun yaşta olan birçok kişi ile adı anılan Mert Fırat’ın başı bu iddialarla çok fena derde girdi.