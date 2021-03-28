Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 Dizinin Ekranlara Gelmesini Durdurdu! Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarında yayınlanan, ailecek severek izlenen yapımlardan olan Gönül Dağı, renkli karakterleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenilen dizinin sevenleri ise çok şaşırdı.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizideki oyuncular çok ilgi çekiyor. Anadolu’dan esintilerin dizide bol bol bulunması ile takipçilerinin gönlünü ısıtmaya yetiyor. Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit’in kaleme aldığı Gönül Dağı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturuyor.
Reyting rekorları kıran bu dizinin oyuncu kadrosunda ise Berk Atan (Taner), Gülsim Ali (Dilek), Ecem Özkaya (Zahide), Ferdi Sancar (Sefer), Ali Düşenkalkar (Muammer), Erdal Cindoruk (Hüseyin), Gülhan Tekin (Günşıl), Feyza Işık (Döndü), Ege Aydan (Başkan), Hazal Çağlar (Asuman), Eser Eyüboğlu (Selami), Cihat Süvarioğlu (Ramazan), Semih Ertürk (Veysel), Nazlı Pınar Kaya (Cemile), Şebnem Dilligil (Halime), Yavuz Sepetçi (Ciritci Abdullah), Nuri Gökaşan (Musa), Hüseyin Sevimli (Kahveci Rıfat), Çiğdem Aygün (Keriman), Zümre Meğreli (Hemşire Elif), Ulviye Karaca (Gülsüm Öğretmen), Ruhi Sarı (Fikret), Onur Gökmen (Artist Ahmet), Şükrü Veysel Alankaya (Günay) bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.