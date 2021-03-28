Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Mar 2021 - 21:45 G: 28 Mar 2021 - 22:01

Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 Dizinin Ekranlara Gelmesini Durdurdu! Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan, ailecek severek izlenen yapımlardan olan Gönül Dağı, renkli karakterleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenilen dizinin sevenleri ise çok şaşırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizideki oyuncular çok ilgi çekiyor. Anadolu’dan esintilerin dizide bol bol bulunması ile takipçilerinin gönlünü ısıtmaya yetiyor. Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit’in kaleme aldığı Gönül Dağı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturuyor.

Reyting rekorları kıran bu dizinin oyuncu kadrosunda ise Berk Atan (Taner), Gülsim Ali (Dilek), Ecem Özkaya (Zahide), Ferdi Sancar (Sefer), Ali Düşenkalkar (Muammer), Erdal Cindoruk (Hüseyin), Gülhan Tekin (Günşıl), Feyza Işık (Döndü), Ege Aydan (Başkan), Hazal Çağlar (Asuman), Eser Eyüboğlu (Selami), Cihat Süvarioğlu (Ramazan), Semih Ertürk (Veysel), Nazlı Pınar Kaya (Cemile), Şebnem Dilligil (Halime), Yavuz Sepetçi (Ciritci Abdullah), Nuri Gökaşan (Musa), Hüseyin Sevimli (Kahveci Rıfat), Çiğdem Aygün (Keriman), Zümre Meğreli (Hemşire Elif), Ulviye Karaca (Gülsüm Öğretmen), Ruhi Sarı (Fikret), Onur Gökmen (Artist Ahmet), Şükrü Veysel Alankaya (Günay) bulunuyor.

28 Mar 2021 - 21:45 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil! mask
Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil!
Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki... mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki...
Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!
Maraşlı'nın Yıldızı Hande Erçel'in Üzerini Çizdi! Kazanan İsim Belli Oldu, Devran Döndü! "Eski Fenomenliği Artık Yok!" mask
Maraşlı'nın Yıldızı Hande Erçel'in Üzerini Çizdi! Kazanan İsim Belli Oldu, Devran Döndü! "Eski Fenomenliği Artık Yok!"
Demet Akalın’ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Şok İçerisinde Kaldı! Polisleri Harekete Geçirdi, Görenler Şaştı Kaldı! “Çok Korktum!” mask
Demet Akalın’ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Şok İçerisinde Kaldı! Polisleri Harekete Geçirdi, Görenler Şaştı Kaldı! “Çok Korktum!”
Murat Cemcir'den Kabus Gibi Haber! Aynı Acıyı Daha Kaç Kez Yaşayacak? İkinci Kez Yıkıldı... mask
Murat Cemcir'den Kabus Gibi Haber! Aynı Acıyı Daha Kaç Kez Yaşayacak? İkinci Kez Yıkıldı...
İbrahim Tatlıses Şok Etmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Konu Gündeme Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Bu Gerçekse... mask
İbrahim Tatlıses Şok Etmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Konu Gündeme Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Bu Gerçekse...
Burcu Biricik’ten Şok İtiraf! Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin Önceden Gerçekleşmiş! Meğer Burcu Biricik Yıllar Önce… mask
Burcu Biricik’ten Şok İtiraf! Kırmızı Oda Dizisi Onun İçin Önceden Gerçekleşmiş! Meğer Burcu Biricik Yıllar Önce…
Sadakatsiz Dizisinin Volkan'ı Hakkına Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Akla Gelmeyecek Tüm Acı Şeyleri Yaşamış... "Mendil Satıyordu!" mask
Sadakatsiz Dizisinin Volkan'ı Hakkına Ortaya Çıkan Gerçek Ağızları Açık Bıraktı! Akla Gelmeyecek Tüm Acı Şeyleri Yaşamış... "Mendil Satıyordu!"
Alişan Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Milyonları Şok Etti! 2,2 Milyon Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! Meğer Alişan... mask
Alişan Hakkında Ortaya Çıkan O Gerçek Milyonları Şok Etti! 2,2 Milyon Kişiyi Yakından İlgilendiriyor! Meğer Alişan...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 Dizinin Ekranlara Gelmesini Durdurdu! Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinin Fişi Çekildi! TRT1 Dizinin Ekranlara Gelmesini Durdurdu! Artık Hiçbir Bölümü Olmayacak! Neler Oluyor?
Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil! mask
Başkomiser Sinan Adeta Suçüstü Yakalandı! Ünlü Oyuncunun Hakkında Çıkanlar İftira Mı, Gerçek mi? Mert Fırat’ın Evliliği Tehlikede! Saldırı Dedi, Olayın Perde Arkası Belli Değil!
Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki... mask
Masumlar Apartmanı Dizisi Korku Evine Dönmeye Başladı! Fragmanı İzleyenlerin Tüyleri Ürperdi! Han Öyle Bir Şey Yapıyor ki...
Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı! mask
Masterchef Yarışmacısından Şok Açıklama! Zorbalığa Uğradığını Tek Tek Anlattı! Hayranları Şok İçerisinde Kaldı!
Maraşlı'nın Yıldızı Hande Erçel'in Üzerini Çizdi! Kazanan İsim Belli Oldu, Devran Döndü! "Eski Fenomenliği Artık Yok!" mask
Maraşlı'nın Yıldızı Hande Erçel'in Üzerini Çizdi! Kazanan İsim Belli Oldu, Devran Döndü! "Eski Fenomenliği Artık Yok!"
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Senaryo Değişikliği! Bir Mehdi Rüzgarı Daha Fırtınayla Bitti! Her Şey Tek Tek Ortaya Çıktı! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Senaryo Değişikliği! Bir Mehdi Rüzgarı Daha Fırtınayla Bitti! Her Şey Tek Tek Ortaya Çıktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL