Ankara'da 26 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 26 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 26 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İslam dininin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayının başlayacağı tarihi açıklaması üzerine sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu.
Ankara'da 26 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 26 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.45
26 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 26 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.14
26 Nisan Ankara’da Sahur ve İftar Vakitleri Nasıl, Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
Ramazan ayının yaklaşması ile beraber İslam alemi on bir ayın sultanı için hazırlıklara başladı. Bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak Ramazan ayı öncesinde Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerinin araştırmaya başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayında, İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan ayında tutulacak oruçlar, edilecek dualar ve ibadetler için araştırmalar başladı. Her sene farklı tarihlerde başlayan ve Müslümanlar tarafından merakla beklenen Ramazan ayı Kuranı Kerim’in indirildiği ay olmasında ve İslam dininin en önemli ibadetlerinden orucun tutulmasından kaynaklı farklı bir yerde duruyor. Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan’ın başlaması ile beraber sahur ve ezan saatleri de araştırılmaya başlandı.
Bu sene 26 nisan tarihi Ramazan ayının 14. gününe denk geliyor. Mübarek Ramazan ayın rahmet kapıları sonuna kadar açılıyor. Duaların edildiği ve oruçların tutulduğu Ramazan ayında Müslümanlar sahur vakti ile beraber oruçlarına başlayıp, iftar vakti ile beraber oruçlarını açıyor. 26 nisan tarihinde de sahur vakti 04.14’te bitecek. Bu saate kadar sahur yapacak Müslümanlar imsak vakti ile beraber oruçları için niyet edecekler. 26 nisan günü saat 19.45’te okunacak akşam ezanı ile beraber oruçlar açılacak.
26 Nis 2021 - 03:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.