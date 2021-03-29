Gözler Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Saat Kaçta Açıklama Yapacak?
Merak edilen Kabine Toplantısı günü geldi çattı. Özellik Eski Bakanlardan Berat Albayrak'ın geri geleceğinin konuşulduğu toplantının sonucu merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde...
Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ardından kabinede değişiklik yapılması beklenirken, Kabine Toplantısı’nın yapılacağı gündeme geldi. İktidar partisi olan AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından kabinede değişimler yaşanacağı gündeme gelmişti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yeni atanacak bakanları beklerken kabinenin bugün toplanacağı haberleri gündeme geldi.
Son günlerde Türkiye’de Covid-19 vaka sayılarının yenide artmaya başlaması ile beraber gözler kabine toplantısından çıkacak yeni karar çevrildi. Binlerce vatandaş normalleşme sürecinde yaşanacak değişimleri merak ediyor. Mart ayının başında Türkiye kontrollü normalleşme sürecine girmişti. Normalleşmenin başlamasından bu yana vaka ve ağır hasta sayılarının artmaya başlaması ise yeni alınacak kararlar konusunda merak yarattı. Bu gelişmelerin üzerine kabinede değişiklik yapılmadan önce yeniden toplanma kararı söz konusu oldu.
29 Mar 2021 - 15:46 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.