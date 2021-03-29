Gözler Kabine Toplantısında! Kabine Toplantısı Ne Zaman, Saat Kaçta Başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Saat Kaçta Açıklama Yapacak?

Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ardından kabinede değişiklik yapılması beklenirken, Kabine Toplantısı’nın yapılacağı gündeme geldi. İktidar partisi olan AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından kabinede değişimler yaşanacağı gündeme gelmişti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile yeni atanacak bakanları beklerken kabinenin bugün toplanacağı haberleri gündeme geldi.

Son günlerde Türkiye’de Covid-19 vaka sayılarının yenide artmaya başlaması ile beraber gözler kabine toplantısından çıkacak yeni karar çevrildi. Binlerce vatandaş normalleşme sürecinde yaşanacak değişimleri merak ediyor. Mart ayının başında Türkiye kontrollü normalleşme sürecine girmişti. Normalleşmenin başlamasından bu yana vaka ve ağır hasta sayılarının artmaya başlaması ise yeni alınacak kararlar konusunda merak yarattı. Bu gelişmelerin üzerine kabinede değişiklik yapılmadan önce yeniden toplanma kararı söz konusu oldu.