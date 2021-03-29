Ramazan Ayında Yasaklar Geliyor Mu? Tam Kapanma Olacak Mı? Kabine Toplantısı Öncesinde Kritik Karar

Türkiye’de mart ayının başında geçilen kontrollü normalleşme sürecinde vaka ve ağır hasta sayılarının yeniden yükselmesi, yeniden kapanma ya da tam kapanma tartışmalarını gündeme getirdi. Bugün yapılacak olan kabine toplantısının öncesinde vatandaşlar tam kapanmanın olup olmayacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Mart ayının başından bu yana uygulanan normalleşme sürecinin ardından yeniden uygulanma ihtimali olan önlemler merak edildi.

Ülkede vaka sayılarının düşmesine ve aşı çalışmalarının hızla ilerlemesine bağlı olarak mart ayının başında kontrollü normalleşme süreci başladı. İllerdeki vaka sayılarının 100 bin kişiye oranla değerlendirildiği bu dönemde risk haritası oluşturuldu ve risk haritasına göre illerde farklı kısıtlama ve önlemler uygulanmaya başlandı. Risk haritasına bağlı olarak düşük ve orta riskli illerde esnemeler başladı. Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılırken, diğer illerde ise sadece pazar günü yasaklar uygulanmaya başlandı. Bununla beraber kafe ve restoranlarda kısıtlı saat ve kapasite şartı ile hizmet vermeye başladı. Bu gelişmelerin ardından geçen hafta açıklanan veriler ise vaka ve ağır hasta sayılarının yeniden artmaya başladığını gösterdi.