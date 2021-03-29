Çukur Dizisinden Yamaç Değil Ama Dizinin Polat Alemdar'ı Gidiyor! Hikayesinin Sonu Ölümle Bitti! Finale Adım Atmak İstemedi, Erkenden Ayrıldı...
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur'dan, bir isim daha ayrılıyor. 4. yıldır ekranlara başarılı bir şekilde gelen dizinin bu yıl final yapacağı doğrulandı. Dizinin 4. sezonuna kadar birçok isim diziye giriş yaptı birçok isimse diziden ayrılmıştı. Şimdi Dizinin Polat Alemdar'ı olan ismin ayrılacağı doğrulandı. Dizinin ilk sezonundan beri ekranlarda olan ismin vedası ise büyük bir şok etkisi yaratacak!
Ekranlara veda edecek olan isim bu sefer Yamaç değil ama başka bir olacak. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil’in başarıyla devam ettirdiği diziden ayrılacak olan ismin vedası ise sadece 1 hafta sonra ekranlara gelecek. Acı bir şekilde ölecek olan ismin hikayesine nokta konulacak.
Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Vartolu ve Yamaç arasında büyük bir tartışmaya şahit olacak seyirci. Birbirlerine mezarlıkta 'Hodri meydan' diyen ikili, alevli bir tartışmanın içine doğru sürüklenecekler ama bir ismin vedası her şeyin dengesini değiştirecek! Sadece bir bölüm sonra yani 123. bölümde veda edecek olan isim hırsların artmasına neden olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.