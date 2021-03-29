Çukur Dizisinden Yamaç Değil Ama Dizinin Polat Alemdar'ı Gidiyor! Hikayesinin Sonu Ölümle Bitti! Finale Adım Atmak İstemedi, Erkenden Ayrıldı...

Ekranlara veda edecek olan isim bu sefer Yamaç değil ama başka bir olacak. Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil’in başarıyla devam ettirdiği diziden ayrılacak olan ismin vedası ise sadece 1 hafta sonra ekranlara gelecek. Acı bir şekilde ölecek olan ismin hikayesine nokta konulacak.

Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Vartolu ve Yamaç arasında büyük bir tartışmaya şahit olacak seyirci. Birbirlerine mezarlıkta 'Hodri meydan' diyen ikili, alevli bir tartışmanın içine doğru sürüklenecekler ama bir ismin vedası her şeyin dengesini değiştirecek! Sadece bir bölüm sonra yani 123. bölümde veda edecek olan isim hırsların artmasına neden olacak.