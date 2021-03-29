Müge Anlı’nın Ruhunu Daraltmıştı, Açıklaması Olay Oldu! Müge Anlı Bu Karar Karşısında Sevinçten Yerinde Duramadı! "Tutuklansın İstiyorum, Gözüm Bile Görmesin!"

Müge Anlı programına katıldıktan sonra duygu ve düşüncelerinde ısrarcı olan Emel, milyonlara kriz geçirtmişti. Hakkında onlarca dolandırıcılık iddiası bulunan Fatih Bey'in yaptıkları canlı yayında tek tek ortaya dökülmüştü. Birçok kadın canlı yayına telefon bağlantısıyla bağlanmış ve şikayetlerini dile getirmişti. Binlerce telefon gelmesine rağmen Emel Hanım, Fatih Bey'den vazgeçmek istememişti.

Üç Çoğunu ve ailesini bırakarak 45 gün boyunca sevgilisinin yanında olan Emel Hanım kendisi için doğru kararı sonunda verdi. Doğru kararı vermesiyle birlikte milyonların derin bir nefes aldı. Müge Anlı bile Emel Hanım'ın verdiği doğru karar karşısında sevinçten yerinde duramadı. Yüzünde güller açan Müge Anlı, Emel Hanım'a "Git bir annene sarıl. Hafta sonu birlikte değildiniz" sözlerini dile getirdi.