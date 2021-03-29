Yıldız Tilbe Bir Söz Etti, Ortalık Karıştı! “Parti Kur Oy Verelim” Yorumları Twitter’ı İnletti! Öyle Yorumlar Geliyor Ki, Dağılmamak Elde Değil!

Seslendirdiği parçalarla ününü ün katan sektörün en deli dolu isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe'nin kitlesi giderek büyüyor. Sadece acılı ve eğlenceli şarkılarıyla değil aynı zamanda renkli paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Tilbe milyonlara hitap etmeye devam ediyor. Sadece birkaç ay önce 'Peşindeyim Koşa Koş' isimli şarkısıyla 7,2 Milyon görüntülenme alan Yıldız Tilbe'nin yeni şarkısı çok beğenilmişti.

Aklına gelen her paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe'nin bir konu hakkında ciddi mi yoksa espri mi yaptığını kimse anlayamıyor. Kısa bir süre önce İş takvimini paylaşan Yıldız Tilbe aldığı ücretlerle dudakların uçuklamasına neden olmuştu. En düşük 100 bin liraya konser veren Yıldız Tilbe bir ayda neredeyse milyonları cebine koyuyor.