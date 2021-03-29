Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da şok edici bir olay daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemi olan ve uzun süre gündemde kalan iki elti meselesinin içeresinde sihir ve büyü girdi. İddiaların odağında olan iki elti ve Muammer akılları başlardan oldu.
Sadece iki Hamide'yi değil, binlerce kadının yuvasını dağıttığı iddia edilen Muammer Bey'in en son görüntüleri ise ekranlara geldi. Aylık alışverişe çıktığı görüntülenen üçlünün birbirinden uzak durması ise seyircilerin ve Esra Erol ekibinin gözünden kaçmadı. Çocuklarını ve ailelerini bırakarak 'yufkacı' olarak bilinen sahte din hocasına kaçan iki elti hakkında tüm detaylar ortaya çıktı.
Canlı yayına bağlanarak Muammer Bey'in sahte din hocası olduğunu açıklayan bir isim tüm dikkatleri üzerine çekti. "Eşim bana söyledi, Muammer Hoca'ya gidelim diye bende kabul ettim ama benim böyle bir şeye inancım olmadığı için Muammer Hoca 'Ben size yardımcı olamam' sözlerini söyledi eşimle bize" sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.