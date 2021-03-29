Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide…

Sadece iki Hamide'yi değil, binlerce kadının yuvasını dağıttığı iddia edilen Muammer Bey'in en son görüntüleri ise ekranlara geldi. Aylık alışverişe çıktığı görüntülenen üçlünün birbirinden uzak durması ise seyircilerin ve Esra Erol ekibinin gözünden kaçmadı. Çocuklarını ve ailelerini bırakarak 'yufkacı' olarak bilinen sahte din hocasına kaçan iki elti hakkında tüm detaylar ortaya çıktı.

Canlı yayına bağlanarak Muammer Bey'in sahte din hocası olduğunu açıklayan bir isim tüm dikkatleri üzerine çekti. "Eşim bana söyledi, Muammer Hoca'ya gidelim diye bende kabul ettim ama benim böyle bir şeye inancım olmadığı için Muammer Hoca 'Ben size yardımcı olamam' sözlerini söyledi eşimle bize" sözlerini dile getirdi.