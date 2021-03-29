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29 Mar 2021 - 21:26

Hande Erçel Kerem Bürsin’e ‘Ağzının Payını’ Verdi! Lafını Geri İade Edince Sosyal Medya Karıştı! Bir Paylaşım, Bir Yorum Tüm Dengeleri Değiştirdi!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanılan olaylar seyircileri büyülemeye devam ediyor. Aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanan iki isimde yaptıkları paylaşımlarda samimi yorumlarda bulunuyor. İkilinin enerjisi o kadar yüksek ki, bu tüm sosyal medyaya yansıyor. Kendince bir söz uyduran ve Hande Erçel'e sık sık öyle hitap eden Kerem Bürsin'e Hande Erçel'den bir hamle geldi.