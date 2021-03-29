Hande Erçel Kerem Bürsin’e ‘Ağzının Payını’ Verdi! Lafını Geri İade Edince Sosyal Medya Karıştı! Bir Paylaşım, Bir Yorum Tüm Dengeleri Değiştirdi!
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde yaşanılan olaylar seyircileri büyülemeye devam ediyor. Aktif bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanan iki isimde yaptıkları paylaşımlarda samimi yorumlarda bulunuyor. İkilinin enerjisi o kadar yüksek ki, bu tüm sosyal medyaya yansıyor. Kendince bir söz uyduran ve Hande Erçel'e sık sık öyle hitap eden Kerem Bürsin'e Hande Erçel'den bir hamle geldi.
Sen Çal Kapımı dizisindeki uyumlarından dolayı sık sık isimleri aşk dedikodularına karışan ikiliden gelen açıklamalar ise ikisinin arasında bir şey olmadığı yönünde fakat takipçiler hiçte öyle demiyor İki ismin sevgilisi olmasını isteyen o kadar kişi var ki, akla hayale sığmayacak kadar. Fakat artık ortaya atılan iddialardan o kadar sıkıldılar ki çıkan iddialara cevap bile vermek istemiyorlar.
Cumartesi günü yaptıkları canlı yayın sayesinde sevenleriyle buluşan ikili neşeli anlarını hayranlarıyla buluşuyor. Sette ikili birbiriyle uğraşmadan duramıyor. Neredeyse günün çoğunu birlikte geçiren ikili odak noktası haline geliyorlar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.