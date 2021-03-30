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- 30 Mar 2021 - 14:38 G: 30 Mar 2021 - 14:45

Ankara'da Okullar Tekrar Kapanacak Mı 2021! Yüksek Riskli Ankara'da Okullar Açık Mı, Kapanacak Mı, Yüz Yüze Eğitim Var Mı?

Kabine toplantısı sonrası velilerin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da oldu. Yeni kurallarla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği soru Okullar kapanacak mı? oldu. Valiliklerin kararlarına göre hareket edilecek eğitim sürecinde Ankara ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Türkiye’de mart ayının başında geçilen kontrollü normalleşme süreci vaka ve ağır hasta sayılarında artışa neden oldu. Kısıtlamaların esnetilmesi ile beraber ülke genelinde salgının yayılım hızı yeniden artmaya başladı. Normalleşme süreci ile beraber salgın riskinin artmasına bağlı olarak yeni önlem kararlarının alınması gündeme geldi. Vaka sayılarının artması ile ülke genelinde yeniden kısıtlamaların uygulanmaya başlanması ya da tam kapanmaya geçilmesi söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında tam kapanmaya geçmemek için şartların zorlanacağını ancak halk sağlığının da öncelikli olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından dün yapılan kabine toplantısı ile alınacak yeni önlemler ve kısıtlama kararları belli oldu.

 

Türkiye’de vaka ve ağır hasta sayılarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerisi ile dün toplayan kabine toplantısından kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar çıktı. Yerinde karar döneminde birçok ilin yeniden yüksek riskli iller grubunda yer almaya başladığı bu dönemde illerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kriterlerinde değişikliğe gidildi. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ile yüz yüze eğitim ile ilgili değişiklikler de gündeme geldi.

30 Mar 2021 - 14:38 - Eğitim

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