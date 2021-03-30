Masumiyet Dizisinin Yıldızından Şok Paylaşım! Ev Halini Paylaşınca Akıllardan Başlardan Uçup Gitti! İlayda Alişan’dan Hande Erçel’in Ev Haline Rest!

Sevilen dizide ustaca bir performans sergileyen İlayda Alişan, zor bir karaktere hayat veriyor. Oyunculuk performansını adeta dile getiren oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Her bölümde farklı bir hikayeyi ekranlara getiren dizi Çarşamba akşamlarının en beğenilen dizileri arasında bulunuyor.

Reytinglerde Sadakatsiz gibi çok sevilen bir diziyle rekabet eden dizi, sınırları zorluyor. Acı bir aşk hikayesini anlatan dizi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi oyunculuğuyla tam puan alan isimler yer alıyor. İlayda Alişan'ın bir kez daha güzellik abidesi olduğunu gösteren paylaşımlarını görmek için diğer sayfaya geçiniz!