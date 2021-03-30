Masumiyet Dizisinin Yıldızından Şok Paylaşım! Ev Halini Paylaşınca Akıllardan Başlardan Uçup Gitti! İlayda Alişan’dan Hande Erçel’in Ev Haline Rest!
FOX TV ekranlarının en iddialı dizileri arasında yerini alan Masumiyet dizisinden birbirinden güzel ve yakışıklı oyuncular yer alıyor. Bu güzel oyuncuların arasında bir isim var ki tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Sevilerek izlenen dizide Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan’dan Hande Erçel’in ev haline rest niteliğinde bir fotoğraf geldi.
Sevilen dizide ustaca bir performans sergileyen İlayda Alişan, zor bir karaktere hayat veriyor. Oyunculuk performansını adeta dile getiren oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oluyor. Her bölümde farklı bir hikayeyi ekranlara getiren dizi Çarşamba akşamlarının en beğenilen dizileri arasında bulunuyor.
Reytinglerde Sadakatsiz gibi çok sevilen bir diziyle rekabet eden dizi, sınırları zorluyor. Acı bir aşk hikayesini anlatan dizi, yayın hayatına başladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izleniyor. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi oyunculuğuyla tam puan alan isimler yer alıyor. İlayda Alişan'ın bir kez daha güzellik abidesi olduğunu gösteren paylaşımlarını görmek için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.