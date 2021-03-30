Serenay Sarıkaya Sonunda Ekranlara Dönüyor! Maraşlı Falan Hikaye, Gerçek Dizisini Seçti! Öyle Bir Gelecek Ki, Televizyon Dünyası Sallanacak! Neler Oluyor?

Medcezir dizisinden ayrıldıktan sonra Fİ dizisiyle dijital platformlardan seyircisi ile buluşan Serenay Sarıkaya uzun bir süre setlerde kendini göstermemişti. Sadece anlaşmasını yapmış olduğu reklam çekimlerinde bulunan Sarıkaya'nın Bergen isimli film çalışmalarıysa koronavirüsten dolayı ertelenmişti.

Bergen dizisinin çekimleri hakkında sorulan sorulara ise “Hiçbir gelişme yok. Ben de heyecanla bekliyorum ama bir sıkıntılar oldu. Hayırlısı olsun.” sözlerini dile getirmişti. Serenay Sarıkaya'nın kemik hayranlarıysa artık bir dizide rol almasını çok istiyor. Tam da dizilerde görünmesini isteyen hayranlarına özel bir müjde verildi.