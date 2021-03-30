Serenay Sarıkaya Sonunda Ekranlara Dönüyor! Maraşlı Falan Hikaye, Gerçek Dizisini Seçti! Öyle Bir Gelecek Ki, Televizyon Dünyası Sallanacak! Neler Oluyor?
Uzun süredir televizyon ekranlarında olmayan Serenay Sarıkaya en son Medcezir dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Medcezir dizisin final yapmasıyla birlikte diziden ayrılan Sarıkaya’dan beklenen haber geldi. Kısa süre önce Maraşlı dizisinde, Celal’in karısını oynayacağı gündeme gelmişti. Fakat bu iddialar hakkında herhangi bir açıklama gelmemişti güzel oyuncudan…
Medcezir dizisinden ayrıldıktan sonra Fİ dizisiyle dijital platformlardan seyircisi ile buluşan Serenay Sarıkaya uzun bir süre setlerde kendini göstermemişti. Sadece anlaşmasını yapmış olduğu reklam çekimlerinde bulunan Sarıkaya'nın Bergen isimli film çalışmalarıysa koronavirüsten dolayı ertelenmişti.
Bergen dizisinin çekimleri hakkında sorulan sorulara ise “Hiçbir gelişme yok. Ben de heyecanla bekliyorum ama bir sıkıntılar oldu. Hayırlısı olsun.” sözlerini dile getirmişti. Serenay Sarıkaya'nın kemik hayranlarıysa artık bir dizide rol almasını çok istiyor. Tam da dizilerde görünmesini isteyen hayranlarına özel bir müjde verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.