Survivor ve Masterchef Resmen Birleşti! Serhat’tan Barbaros’a Tüm Şefler Adayı Ateşe Verecekler! Survivor Tarihi Daha Önce Hiç Böyle Bir Şey Yaşamadı! Neler Oluyor?
Ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Masterchef rüzgarı çok sert esecek. Her bölümde dikkatleri üzerine çeken Survivor ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle beyinlerin yanmasına neden olacak. Kısa bir süre önce birleşme partisini yaşayan iki takımda eğlenceli dakikaları yaşamışlardı.
Birleşme partisinin arkasından Survivor’un yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Fragmanda ise Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyununun oynanacağını dile getirmişti. Fakat bu sefer dokunulmazlık oyununda bir farklılık yapılacaktı. Adaya davet edilen Masterchef tarihinin en iyi şefleri, adada tüm oyunculara en lezzetli yemekleri yapacak.
Acun Ilıcalı “Bu ödül, Survivor tarihinde bir ilk olacak” sözlerini dile getirdikten hemen sonra ise Masterchef yarışmasında yer alan en başarılı isimleri adaya davet etti. Adaya giriş yapan Serhat, Barbaros, Emir, Cemre, Güzide, Batuhan gibi isimlerin giriş yapmasıyla adada bulunan tüm yarışmacılar sevinç çığlıklarını attı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.