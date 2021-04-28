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- 28 Nis 2021 - 02:26 G: 28 Nis 2021 - 02:30

Ankara'da 28 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 28 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 28 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı Ramazan için geri sayım başladı. Müslümanlar için en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulduğu Ramazan ayı Kuranı Kerim’in indirildiği ay olduğu için diğer aylardan farklı bir noktada duruyor. Hem Kuranı Kerim’in indirildiği ay olduğu için hem de oruç tutulduğu için çok önemli olan on bir ayın sultanı Ramazan için bu sene de heyecanlı bekleyiş başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların affedildiği ve duaların edildiği Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar da hazırlıklara başladı. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinin nasıl olacağı araştırılıyor.

Ankara'da 28 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 27 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.47

28 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 27 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.11

Bu sene 13 nisanda başlayacak olan Ramazan ayı boyunca Müslüman camiası oruç tutacak. Sahur vaktinin bitmesi ile başlayıp akşam ezanına kadar sürecek oruçlar için hazırlıklara başlayan Müslümanlar sahur ve iftar saatlerinin araştırıyor. Bu vakitler ise illere göre farklılık gösteriyor.

28 Nis 2021 - 02:26 - Yaşam

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