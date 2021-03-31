Maraşlı Dizisinden Maraşlı Karakteri Ayrılıyor! Başka Diziyle Anlaşmasını İmzaladı! Reytinglerde İstediğini Elde Edemeyince… “Neden Gidiyorsunuz Bayım?”
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Maraşlı dizisinde yaşanılan tüm olaylar hayranlar tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Güçlü hikayesinin hemen yanında usta oyuncularında dizide yer alması, diziye büyük bir güç katıyor.
Her bölümde seyircisini etkisi altına almaya başaran usta dizinin başrollerinde ise Alina Boz ve Burak Deniz yer alıyor. Pazartesi gününün en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi, reytinglerde ise iyi bir sıralama elde ediyor. Özel Kuvvetler’den ayrılan asker, açtığı sahaf dükkanıyla hayatına devam etmek istemektedir. Fakat başına öyle bir şey gelir ki…
Hayatında en çok sevdiği ve değer verdiği Zeliş vurulduktan sonra hayatı değişen Maraşlı’nın karşısına birde Mahur gibi birisi çıkınca her şey daha farklı bir boyut alır. Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almasının hemen yanında dizinin bu kadar sevilmesinde büyük etkisi olan Burak Deniz hakkında ortaya çıkan iddia ağızların açık kalmasına neden oldu.
31 Mar 2021 - 14:46 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.