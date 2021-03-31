Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Önünde Kimse Duramıyor, Zirvenin Sahibi Oldu! Hepsine Rest Çekti Tacı Kaptı! O İsim…

Dizilerin televizyon ekranları dışında sosyal medyada da yankı uyandırmaları, dizi severleri birer takipçi olarak da bu mecralarda diziler adına bir gelişme kaydedilmesine neden oluyor. Öyle ki birçok dizi televizyon ekranı karşısında sosyal medyadan daha fazla istek alıyor. Dizi severler sosyal medya hesapları ile başrol oyuncularını ve dizinin resmi hesaplarına takip ve yorumlarda bulunarak bu dizileri dolaşıma sokuyor.

Sen Çal Kapımı dizisi ile hayranlarıyla ekranda buluşan Hande Erçel sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında her zaman yerini koruyor. Ancak şu sıralar öyle bir isim yükselişe geçti ki bu hızlı artış genç oyuncuyu zirveye doğru taşıyacak gibi duruyor. FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel başrol kimliği ile diziyi sosyal medyada sürekli besliyor.