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- 31 Mar 2021 - 17:44 G: 31 Mar 2021 - 18:00

Müge Anlı ve Esra Erol Neredeyse Birleşiyordu! Konular Farklı Ama Kişiler 'Aynı'! "Zeynep Ergül Hapisteyse Bu Kim?"

Esra Erol programı bu kez bol mizah içeren bir konu ile gündeme geldi. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu bölüm Twitter’ı salladı. Programdan kesitler binlerce kez yeniden paylaşıldı. Esprilerin havada uçtuğu programa öyle bir konuk geldi ki “Efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir” ifadesi konuyu resmen özetledi. Sürpriz bir konuk ağırlayan bu programda bunu hiç kimse beklemiyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Esra Erol’da programına konuk olan Mehmet Duman isimli bir vatandaş eşinin eltisi ile birlikte kaçtığını söyleyerek yardım talebinde bulundu. Olaylar gelişirken ortaya çıkan o detaylar ise herkeste bir şok yarattı. Mehmet Duman Hamide Duman isimli karısının ve eltisinin kaçtığı gerekçesiyle programa konuk oldu.

Normal seyrinde devam eden Esra Erol’da programında yaşanan bir gelişme ise herkesi şoka uğrattı. Mehmet Duman eşi Hamide Duman’ın ve aynı ismi taşıyan eltisinin yufka dükkanı sahibi Muammer Ay’a kaçtıklarını iddia etti. Bu iddia üzerine gelişen olaylarda ise öyle bir detay ortaya çıktı ki Twitter sallandı. Öyle bir benzerlik vardı ki Twitter’da espri oldu paylaşımlar yapıldı.

31 Mar 2021 - 17:44 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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