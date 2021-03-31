Demet Özdemir Şıklığıyla Resti Çekti! Bir Fotoğraf Paylaştı, Magazin Dünyası Derinden Sarsıldı! "Kadın Tek Başına Ülkenin Güzellik Oranını Yükseltiyor!"
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla adeta şıklık yarışı yapan tüm isimlere resti çekti. Sevilen ismin yapmış olduğu paylaşımda gözlüğünden kıyafetine her şey takipçilerinin dikkatlerini üzerine topladı. İşte sevilen oyuncunun yapmış olduğu o paylaşım!
Son paylaştığı görsellerden biri olan fotoğrafla magazin dünyasını derinden etkileyen Demet Özdemir, deprem etkisi yarattı. Güzelliği ve şık giyinişiyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aktif paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlara takipçileri ise binlerce yorum yapıyor. "Ülkenin güzellik oranını tek başını yükseltiyor" yorumları ise en çok beğenilen yorumlardan biri oluyor.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle milyonlarca hayran toplayan Demet Özdemir, dizide ise oyunculuk performansını sevenlerine gösteriyor. Erkenci Kuş dizisinde yıldızı parlayarak ismini tüm ülke çapında duyuran Demet Özdemir, en sonunda ismini tüm dünyaya duyurdu. Öyle ki, Demet Özdemir'in milyonlarca yabancı hayranı var!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.