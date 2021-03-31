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- 31 Mar 2021 - 18:07 G: 31 Mar 2021 - 18:55

Demet Özdemir Şıklığıyla Resti Çekti! Bir Fotoğraf Paylaştı, Magazin Dünyası Derinden Sarsıldı! "Kadın Tek Başına Ülkenin Güzellik Oranını Yükseltiyor!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, yaptığı paylaşımla adeta şıklık yarışı yapan tüm isimlere resti çekti. Sevilen ismin yapmış olduğu paylaşımda gözlüğünden kıyafetine her şey takipçilerinin dikkatlerini üzerine topladı. İşte sevilen oyuncunun yapmış olduğu o paylaşım!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son paylaştığı görsellerden biri olan fotoğrafla magazin dünyasını derinden etkileyen Demet Özdemir, deprem etkisi yarattı. Güzelliği ve şık giyinişiyle sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, sosyal medya hesabından aktif paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlara takipçileri ise binlerce yorum yapıyor. "Ülkenin güzellik oranını tek başını yükseltiyor" yorumları ise en çok beğenilen yorumlardan biri oluyor. 

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle milyonlarca hayran toplayan Demet Özdemir, dizide ise oyunculuk performansını sevenlerine gösteriyor. Erkenci Kuş dizisinde yıldızı parlayarak ismini tüm ülke çapında duyuran Demet Özdemir, en sonunda ismini tüm dünyaya duyurdu. Öyle ki, Demet Özdemir'in milyonlarca yabancı hayranı var!

31 Mar 2021 - 18:07 Ankara- Magazin

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