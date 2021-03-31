Bir Zamanlar Çukurova Setinde Sürpriz Şok! Adana Ayağa Kalktı, O İsim İçin Harekete Geçti! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova’nın arka planında inanılmaz bir olay yaşandı. Kimsenin beklemediği bu olay dizi severleri çok yakından ilgilendirdi. Sevilen dizinin setinde gerçekleşen bu sürpriz olay aynı zamanda yüzleri gülümseten cinstendi. Sevilen dizide gerçekleşen bu sürpriz olay herkesin takdirini toplamayı başardı.
ATV ekranlarının reyting tablolarında ismi hiç eksik olmayan Bir Zamanlar Çukurova’da dizisinin setinde sürpriz bir olay herkesin içine ısıttı. Duygusal anlara sahne olan sette bu kez dizinin izleyicileri dizinin seti ile farklı farklı bir heyecan yaşadı.
Bir Zamanlar Çukurova’da Sevda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nazan Kesal ile ilgili yaşanan bu sürpriz olay herkesi şaşırtırken sette ise duygu dolu anlara neler oldu. Yılların oyuncusu bu olayda duygu dolu anlar yaşarken sette manidar dakikalar yaşandı. Beklenmedik şekilde başına gelen bu olayda sevilen oyuncu herkeste tebessüme neden olan anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.