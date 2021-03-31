Bir Zamanlar Çukurova Setinde Sürpriz Şok! Adana Ayağa Kalktı, O İsim İçin Harekete Geçti! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının reyting tablolarında ismi hiç eksik olmayan Bir Zamanlar Çukurova’da dizisinin setinde sürpriz bir olay herkesin içine ısıttı. Duygusal anlara sahne olan sette bu kez dizinin izleyicileri dizinin seti ile farklı farklı bir heyecan yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Sevda karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nazan Kesal ile ilgili yaşanan bu sürpriz olay herkesi şaşırtırken sette ise duygu dolu anlara neler oldu. Yılların oyuncusu bu olayda duygu dolu anlar yaşarken sette manidar dakikalar yaşandı. Beklenmedik şekilde başına gelen bu olayda sevilen oyuncu herkeste tebessüme neden olan anlar yaşadı.