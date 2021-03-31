Ramo Dizisinin Sibel'i Diziden Mi Ayrılıyor? Yeni Anlaşmasını Sağladı, El Sıkıştı! Paraya Para Demeyecek!
Güzelliği ve dizilerde gösterdiği performans ile hayranlarına hayran katan oyuncu Esra Bilgiç kariyerinde yükseliş göstermeye devam ediyor. Son olarak yer alacağı projenin açıklanmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu bu kez yurt dışına açılıyor. Ramo dizisinde gösterdiği performans ile herkesin dikkatini çekmeyi başaran genç isim bu sefer yurt dışına açılıyor.
Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan’ı olarak hem yurt içi hem de yurt dışında ünlenmeyi başaran genç oyuncu bu defa bir yurt dışı projesi ile hayran sayısını katlamayı başarıyor. Ramo dizisinde Sibel karakteri ile herkesin gönlünü kazanan genç isim kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin yanında birçok reklam filminde de ekran karşısında olan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de herkesin takdiri toplamayı başarıyor. Bir yandan eğitimine de devam eden Esra Bilgiç ününe ün katacak bir proje ile yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncuya yurtdışından teklif gelmesi ve oynayacağı netleşmesi üzerine Ramo dizisindeki geleceği sonlanacak mı çok merak ediliyor.
31 Mar 2021 - 19:05 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.