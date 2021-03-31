Ramo Dizisinin Sibel'i Diziden Mi Ayrılıyor? Yeni Anlaşmasını Sağladı, El Sıkıştı! Paraya Para Demeyecek!

Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Sultan’ı olarak hem yurt içi hem de yurt dışında ünlenmeyi başaran genç oyuncu bu defa bir yurt dışı projesi ile hayran sayısını katlamayı başarıyor. Ramo dizisinde Sibel karakteri ile herkesin gönlünü kazanan genç isim kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin yanında birçok reklam filminde de ekran karşısında olan Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de herkesin takdiri toplamayı başarıyor. Bir yandan eğitimine de devam eden Esra Bilgiç ününe ün katacak bir proje ile yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncuya yurtdışından teklif gelmesi ve oynayacağı netleşmesi üzerine Ramo dizisindeki geleceği sonlanacak mı çok merak ediliyor.