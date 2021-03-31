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- 31 Mar 2021 - 20:31 G: 31 Mar 2021 - 20:46

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi'nin Kaderi Belli Oldu! Ekranlarda Mehdi İçin Son Kez Kameralar Oynadı! Artık Mehdi...

Doğduğun Ev Kaderindir’de yeni bölüm heyecanı herkesi sarmış durumda. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu akşam ekrana gelecek bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’de yaşanan son gelişmeleri görmek için akşamı iple çeken seyirciler yeni bölümde neler olacak bu akşam görecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

37. yeni bölüm ile TV 8 ekranlarında yerini alacak Doğduğun Ev Kaderindir’in fragmanlarının ortaya çıkmasıyla sevilen dizi merakları iyice arttırdı. Tanıtımda yer alan öyle bir sahne vardı ki izleyicinin nefeslerini kesti. Kanlar içinde yere yığılan mehdi acaba ölecek mi? izleyiciler bu sorunun cevabını beklerken diziye az bir zaman kala yeni bilgiler de sosyal medyada ve diğer internet sitelerinde dolaşıma girdi.

TV 8 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmamıştı. Merak beklenen dizinin bu akşam yeni bölümünde seyirciyi inanılması güç olaylar bekliyor. Yayınlanmayan diğer bölümünde adeta acısını çıkaracak yeni bölüm seyirciye sürpriz dolu dakikalar yaşatacak.

31 Mar 2021 - 20:31 Ankara- Dizi Haberleri

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