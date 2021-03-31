Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Mehdi'nin Kaderi Belli Oldu! Ekranlarda Mehdi İçin Son Kez Kameralar Oynadı! Artık Mehdi...

37. yeni bölüm ile TV 8 ekranlarında yerini alacak Doğduğun Ev Kaderindir’in fragmanlarının ortaya çıkmasıyla sevilen dizi merakları iyice arttırdı. Tanıtımda yer alan öyle bir sahne vardı ki izleyicinin nefeslerini kesti. Kanlar içinde yere yığılan mehdi acaba ölecek mi? izleyiciler bu sorunun cevabını beklerken diziye az bir zaman kala yeni bilgiler de sosyal medyada ve diğer internet sitelerinde dolaşıma girdi.

TV 8 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmamıştı. Merak beklenen dizinin bu akşam yeni bölümünde seyirciyi inanılması güç olaylar bekliyor. Yayınlanmayan diğer bölümünde adeta acısını çıkaracak yeni bölüm seyirciye sürpriz dolu dakikalar yaşatacak.