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- 31 Mar 2021 - 20:54 G: 31 Mar 2021 - 21:35

Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor İlayda’nın Eleneceği Tarihi Açıkladı! Ağından Kaçırınca Youtube Karıştı! Yoksa Her Şey Bir Kurgu Muydu? TV8 Ekranları Çalkalanıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışması Acun Ilıcalı’nın sağ kolu tarafından yapılan canlı yayında ifşa edildi. Birleşme partisinde bulunan Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Survivor’da yarışan isimlerin ne kadar daha adada kalacağını ağzından kaçırınca olaylar sarpa sardı. Sosyal medya kullanıcıları konuya taklak attırdı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal, Damla Can ve Melisa Emirbayer'in sunumuyla ekranlara gelen Survivor Panorama'da, birçok özel detay konuşuluyor. Yarışmanın detaylarından yarışmacılar hakkında birçok farklı konu hakkında açıklamalar yapan sunucular, son konuşmalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Hakan Hatipoğlu'nun sorduğu "Sen adaya gittin, oraya bizden daha çok hakimsin. Adada gördüklerinle ekranlarda olanlar arasında bir fark var mı?" sözlerini dile getirdi. Bunun üzerine Mert Öcal ise "Birleşme partisinde herkes yemek yemişti, duş almıştı. Bu yüzden herkesin yüzünde güller açıyordu. Bunun cevabını sana ancak adada onlarla kalırsam verebilirim. Adada bulunan herkes bana çok aşırı tatlı geldi" sözleriyle cevap verdi.

31 Mar 2021 - 20:54 Ankara- Survivor 2021

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