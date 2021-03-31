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31 Mar 2021 - 21:35

Çukur Dizisinde Final Sahnesi Şoka Soktu! Akın'ın O Hamlesi Nefeslerin Kesilmesine Neden Oldu! "Aman Akın Bey..."

Çukur dizisi nefes kesici sahneleri ile seyircileri büyülemeye devam ediyor. Son bölümde heyecan dolu ve gerilimlerin hiç azalmadığı sahneler ile ekran karşındaki izleyicisine seyir zevki yüksek dakikalar yaşatan Çukur, her zaman ekranların vazgeçilmezi olarak kalmaya devam edecek. 122. Bölüm ile tansiyonların hiç düşmediği dizide kurşunlar yine havada uçuştu.