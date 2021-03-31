Çukur Dizisinde Final Sahnesi Şoka Soktu! Akın'ın O Hamlesi Nefeslerin Kesilmesine Neden Oldu! "Aman Akın Bey..."
Çukur dizisi nefes kesici sahneleri ile seyircileri büyülemeye devam ediyor. Son bölümde heyecan dolu ve gerilimlerin hiç azalmadığı sahneler ile ekran karşındaki izleyicisine seyir zevki yüksek dakikalar yaşatan Çukur, her zaman ekranların vazgeçilmezi olarak kalmaya devam edecek. 122. Bölüm ile tansiyonların hiç düşmediği dizide kurşunlar yine havada uçuştu.
Dizide genç isim Akın’ın damga vurduğu sahneler ise seyirciden alkış topladı. Başarılı oyuncunun dizide artık daha fazla ön planda olacağı ön görülüyor. Sosyal medyadan da güzel tepkiler alan genç oyuncu dizinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Tansiyonun düşmediği çukur yeni bölümde birbiri ardına gelişen aksiyon dolu anlar seyirciyi yerinden oynattı.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi dev isimlerin paylaştığı Çukur dizisinde, Vartolu’nun baskın planı sürpriz bir şekilde engellendi. İzleyiciyi ekrana kilitleyen bu sahnede Akın’ın pususu Vartolu ve ekibinin planını bozguna uğratmayı başardı.
31 Mar 2021 - 21:35 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.