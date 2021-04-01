Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: "Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir"
Okuyan Pursaklar. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Kütüphaneler Haftası Kapsamında Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Çocuk Kitapları Kütüphanesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Kütüphaneler Haftası Kapsamında Pursaklar Yaşam Merkezinde bulunan Çocuk Kitapları Kütüphanesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.
Kütüphaneler haftası dolayısıyla Başkan Ertuğrul Çetin belediye tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Çocuk Kitapları Kütüphanesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesine ziyarette bulundu.
Ziyaret esnasında kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmete sunulan kütüphanelerin büyük ilgi duyduğunu belirterek ilçe sakinlerini okumaya teşvik ederek kitap okuma yüzdesini artırmayı hedeflediklerini belirtti
Başkan Çetin ayrıca kütüphaneyi en çok kullanan ve en çok okuyan vatandaşlara kitap hediye etti.
BILGIYE ULAŞTIRAN EN BÜYÜK KAYNAKLARIN BAŞINDA KITAP GELIR
Pursaklar Yaşam Merkezinde hizmet veren kütüphanelerin vatandaşların hizmetine açık olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Bilgiye ulaştıran en büyük kaynakların başında kitap gelir. Okuyarak bilgi sahibi oluruz. Gençlerimiz çağımız gereği artık bilgisayarlardan ve tabletlerden bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Malum kitap okuma alışkanlığı az olan bir ülkeyiz. Bizlerde kütüphanelerimizi en çok kullanan ve en çok okuyan kardeşlerimizi ödüllendirmek adına kitap hediye ettik. Ülke olarak daha çağdaş bir topluma erişmek istiyorsak hepimizin daha çok okuması ve öğrenmesi gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı eğitime ve kültüre verdiğimiz destek artarak devam edecek dedi.
01 Nis 2021 - 12:09 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.