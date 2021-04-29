Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim’in indirildiği ve Müslümanlar için farz ibadetler arasında yer alan oruçların tutulduğu ay olan Ramazan’ın yaklaşması ile beraber Müslümanlar da hazırlıklara başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan’ın başlayacağı tarihin açıklanması ile beraber sahur ve iftar saatleri de merak konusu oldu.

Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 29 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.48

29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 29 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.09

Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan, üç ayların sonuncusudur. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı Kuranı Kerim’in indirilmesinden ve en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulmasından dolayı çok daha önemli bir noktada durmaktadır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, tövbelerin edildiği ve günahların affedildiği ay olan Ramazan’ın yaklaşması ile beraber hazırlıklar da başladı. Dualarla ve ibadetlerle geçirilecek olan Ramazan ayının başlaması Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının sona ermesi ile başlayacak olan Ramazan ayı için sahur ve iftar vakitleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor.