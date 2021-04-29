Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 29 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim’in indirildiği ve Müslümanlar için farz ibadetler arasında yer alan oruçların tutulduğu ay olan Ramazan’ın yaklaşması ile beraber Müslümanlar da hazırlıklara başladı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan’ın başlayacağı tarihin açıklanması ile beraber sahur ve iftar saatleri de merak konusu oldu.
Ankara'da 29 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 29 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.48
29 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 29 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.09
Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan, üç ayların sonuncusudur. Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı Kuranı Kerim’in indirilmesinden ve en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulmasından dolayı çok daha önemli bir noktada durmaktadır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, tövbelerin edildiği ve günahların affedildiği ay olan Ramazan’ın yaklaşması ile beraber hazırlıklar da başladı. Dualarla ve ibadetlerle geçirilecek olan Ramazan ayının başlaması Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının sona ermesi ile başlayacak olan Ramazan ayı için sahur ve iftar vakitleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitleri illere göre farklılık gösteriyor.
29 Nis 2021 - 03:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.