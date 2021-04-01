Müge Anlı'da Bir Koca Şiddeti Daha! Savunması Sinir Krizine Neden Oldu, Müge Anlı Şoklar İçerisinde Kaldı! "Dövmedim..."
Müge Anlı’da akıl almaz bir olay seyirciyi ekrana kilitledi. İzleyenlerin nefesini kesen bu olayda öyle açıklamalar yapıldı ki duyanların ağzı açık kaldı. Tartışmaların ve skandal olayların ardı arkası kesilmediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son yaşana olayda herkes adeta dondu kaldı. Canlı yayında öyle detaylar ortaya çıktı ki programdaki seyirciler donup kalırken, ekran başındaki izleyiciler ise ne diyeceğini bilemediler.
Müge Anlı’da sır olayın gizem dolu arka planı ortaya çıktıkça tansiyon da aynı oranda artmaya başladı. Bir kayıp iddiası ile gelişen olayda sırlar açığa çıktıkça gerilim dolu anlar yaşandı. Müge anlının soruları yöneltmesiyle çözülmeye başlayan olayda gizemli sırlar bir bir açığa çıktı. Kızlarının kayıp oldu gerekçesiyle programa başvuran ailenin öyle bir sırları vardı ki herkes tüyleri diken diken oldu.
İki çocuk annesi olan Sevdiye Yıldız isimli kadının ailesi, kızlarının kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı’dan yardım istedi. Canlı yayına konuk olan aile kızlarının kaybolduğunu anlattı. Normal bir kayıp vakası gibi başlayan programda, kimsenin beklemediği detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aile kızlarının kaybolduğunu söylerken canlı yayında öyle gerçekler ortaya çıktı ki duyanların inanmak istemeyeceği türdendi.
01 Nis 2021 - 15:28 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.