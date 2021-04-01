Müge Anlı'da Bir Koca Şiddeti Daha! Savunması Sinir Krizine Neden Oldu, Müge Anlı Şoklar İçerisinde Kaldı! "Dövmedim..."

Müge Anlı’da sır olayın gizem dolu arka planı ortaya çıktıkça tansiyon da aynı oranda artmaya başladı. Bir kayıp iddiası ile gelişen olayda sırlar açığa çıktıkça gerilim dolu anlar yaşandı. Müge anlının soruları yöneltmesiyle çözülmeye başlayan olayda gizemli sırlar bir bir açığa çıktı. Kızlarının kayıp oldu gerekçesiyle programa başvuran ailenin öyle bir sırları vardı ki herkes tüyleri diken diken oldu.

İki çocuk annesi olan Sevdiye Yıldız isimli kadının ailesi, kızlarının kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı’dan yardım istedi. Canlı yayına konuk olan aile kızlarının kaybolduğunu anlattı. Normal bir kayıp vakası gibi başlayan programda, kimsenin beklemediği detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aile kızlarının kaybolduğunu söylerken canlı yayında öyle gerçekler ortaya çıktı ki duyanların inanmak istemeyeceği türdendi.