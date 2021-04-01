Alişan'ın Eşi Buse Varol'a Büyük Rest! Berfu Yenenler Sosyal Medyayı İkiye Böldü! Takipçiler Ne Yapacağını, Nereye Gideceğini Şaşırdı! "Bence Berfu Daha Çok..."

Geride bıraktığımız aylarda ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan bir başka popüler çift olan Alişan ve Buse Varol ikilisi sosyal medya paylaşımları ile gündemi sarsmıştı. İki çiftin hayranları bu gelişmeler ile mutluluklarına ortak olurken Anneler, Buse Varol ve Berfu Yenenler’in doğum sonrası verdikleri kilolar ile gündemi sarsmışlardı.

Sosyal medyadan doğum öncesi ve doğum sonrası kiloları ile yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çeken Buse Varol ve Berfu Yenenler ikilisi doğum kilolarından çabucak kurtulmalarıyla herkesi şaşkına çevirmeyi başardılar. Berfu Yeneler ve Eser Yenenler çifti ünlü dünyasında parmak ile gösterilen çiftler arasında yer alırken 25 Mart günü ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.