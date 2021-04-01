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- 01 Nis 2021 - 17:15 G: 01 Nis 2021 - 18:02

Yasak Elma'ya Güç Geri Geliyor! Senaristler Bir Kez Daha Zekalarını Gösterdi! Pazartesi Akşamları Yıkılacak...

Yasak Elma dizisinde ortalık asla durulmuyor. Dizinin hem hikayesinde hem de dışında gerçekleşen sürpriz olaylar seyircisini her zaman şoke etmeyi başarıyor. Ekranlarda absürtlüğü ile ayrı bir yeri olan diziden ayrılan bir isim şimdi yeniden dönüyor. İddiaların arkası kesilmeyen dizide her geçen gün yeni bir şaşırtıcı gelişme kaydediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kadroya veda ismin yeniden döneceği sosyal medyada birçok dedikoduya konu oldu. Son haftalardaki sürpriz bölümlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi yine inanılmaz çıkışlar yaparak seyircisini hayret içinde bırakmayı başarıyor. Yasak Elma’nın kulislerinde dolaşan bir bilginin açığa çıkmasıyla dizi yine herkese şaşkınlık yaşattı. Diziye veda eden ismin yeniden kadroya dahil edilmesi daha önce alışık olunmayan bir hamleydi.

FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Yasak Elma dizisi bu kez yine bir ters köşe ile seyircisini etkilemeyi başardı. Yapım ekibinden gelen bilgiler ile diziden ayrılan bir ismin tekrar senaryoya dahil edilmesi üzerine Yasak Elma dizisi kendine has bir hamle ile dizi severlerin yine beklemeyeceği bir adıma imza attı.

01 Nis 2021 - 17:15 Ankara- Dizi Haberleri

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