Sadakatsiz Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Hayranları Büyük Yasa Girecek! Çekimlerin Durdurulduğu Gün...

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasına vuran dizi reyting tablolarında da adından her hafta söz ettirmeyi başarıyor. Sevilen dizi son haftalarda hikayeye kattığı yoğun değişimler ile seyircilerini ekrana kilitlerken, atılan bu imza artık diziyi bambaşka bir şeyin beklediğini gösteriyor. Merakla beklenen bu karar, açıklanmasının ardından sosyal medyada binlerce paylaşıma ve yoruma neden oldu.

Kritik bir karar alınan Sadakatsiz dizisi, orijinali Doctor Foster olan bir uyarlama dizisiydi. Çok sevilen ve yayınlandığı akşam seyircisine heyecan ve dram dolu sahneleriyle zevkli anlar yaşatan dizi için alınan bu karar kimsenin beklemeyeceği yerden geldi. Yapım ekibi ve Kanal D’nin dizi için radikal bir değişikliğe gidileceği öğrenildi.