Survivor Şampiyonu Cemal Can Gönlünü O İsme Kaptırdı! Takım Arkadaşıydı, Hayat Arkadaşı Oldu! Artık Resmen....
Survivor 2020 ile hayatımıza giren ve ekranlarda o günden beri alışık olduğumuz Cemal Can Canseven hakkında ortaya inanılmaz bir iddia atıldı. Survivor 2020 yarışmasını birincilikle bitirip şampiyon olan Cemal Can Canseven için gündeme bomba gibi düşen bir iddia sosyal medyayı salladı. Survivor yarışmasından önce de DJ’lik kariyeri bulunan ünlü isim için ortaya çıkan bu bilgi herkesin ağzını açık bıraktı.
Son zamanlarda gündemden adı eksik olmayan Cemal Can Canseven, son olarak “Kahraman” isimli ilk teklisini paylaşmıştı. 24 saat geçmeden milyonlarca dinlenen bu şarkı ile müzik kariyerine zirveden giriş yapan ünlü isim bu kez gizli aşkı ile gündemi sarsıyor. İlan365’in haberine göre ünlü ismin gizli aşk yaşadığı iddia edildi. İddiada Cemal Can Canseven’in bu aşkı ile baş başa bir gece geçirerek resmen kanıtlamış oldukları yer aldı.
Survivor Cemal Can Canseven’in sürpriz aşkı herkesi hayretler içinde bıraktı. İnanılması güç olan bu ilişkiyi duyan herkes sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorumda bulundu. Kimsenin beklemeyeceği bir isim ile bir partide yakınlaşan Cemal Can Canseven geceyi onun evinde sabahlayarak geçirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.