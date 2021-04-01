Survivor Şampiyonu Cemal Can Gönlünü O İsme Kaptırdı! Takım Arkadaşıydı, Hayat Arkadaşı Oldu! Artık Resmen....

Son zamanlarda gündemden adı eksik olmayan Cemal Can Canseven, son olarak “Kahraman” isimli ilk teklisini paylaşmıştı. 24 saat geçmeden milyonlarca dinlenen bu şarkı ile müzik kariyerine zirveden giriş yapan ünlü isim bu kez gizli aşkı ile gündemi sarsıyor. İlan365’in haberine göre ünlü ismin gizli aşk yaşadığı iddia edildi. İddiada Cemal Can Canseven’in bu aşkı ile baş başa bir gece geçirerek resmen kanıtlamış oldukları yer aldı.

Survivor Cemal Can Canseven’in sürpriz aşkı herkesi hayretler içinde bıraktı. İnanılması güç olan bu ilişkiyi duyan herkes sosyal medyada binlerce paylaşım ve yorumda bulundu. Kimsenin beklemeyeceği bir isim ile bir partide yakınlaşan Cemal Can Canseven geceyi onun evinde sabahlayarak geçirdi.