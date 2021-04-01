Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse...

Son zamanlarda dizideki rolünün dışında Instagram’da 20 milyon takipçisi ile bir rekora imza atan genç oyuncu sürekli magazin gündemindeki yerini koruyor. İsmi her hafta en çok konuşulanlar listesinde olan Hande Erçel bu defa herkese ters köşe yaptırdı. Sen Çal Kapımı dizisinde partneri olan Kerem Bürsin ile aynı eve taşındığı iddia edilen güzel oyuncu, milyonlara “yok artık” dedirtti.

En beğenilen dizi çiftleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi bu kez yakıştırmaların ötesine giderek çok ciddi bir adıma imza attılar. İlan365’in iddialarına göre aynı evde yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin gündemi temelden sarstı.