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- 01 Nis 2021 - 19:56 G: 01 Nis 2021 - 20:05

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse...

Gündemden ismi düşmeyen Hande Erçel bu defa sarsıcı bir iddia ile gündeme geldi. Ekranların genç oyuncusu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de milyonların gönlünü mest ediyor. Ancak bu defa gündeme flaş bir şekilde giriş yapan Hande Erçel herkesin ağzını açık bıraktı. Kerem Bürsin ile aynı eve taşınma kararı alan Hande Erçel gündemi yerinden oynattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Son zamanlarda dizideki rolünün dışında Instagram’da 20 milyon takipçisi ile bir rekora imza atan genç oyuncu sürekli magazin gündemindeki yerini koruyor. İsmi her hafta en çok konuşulanlar listesinde olan Hande Erçel bu defa herkese ters köşe yaptırdı. Sen Çal Kapımı dizisinde partneri olan Kerem Bürsin ile aynı eve taşındığı iddia edilen güzel oyuncu, milyonlara “yok artık” dedirtti.

En beğenilen dizi çiftleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi bu kez yakıştırmaların ötesine giderek çok ciddi bir adıma imza attılar. İlan365’in iddialarına göre aynı evde yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin gündemi temelden sarstı.

01 Nis 2021 - 19:56 Ankara- Magazin

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