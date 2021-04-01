Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse...
Gündemden ismi düşmeyen Hande Erçel bu defa sarsıcı bir iddia ile gündeme geldi. Ekranların genç oyuncusu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de milyonların gönlünü mest ediyor. Ancak bu defa gündeme flaş bir şekilde giriş yapan Hande Erçel herkesin ağzını açık bıraktı. Kerem Bürsin ile aynı eve taşınma kararı alan Hande Erçel gündemi yerinden oynattı.
Son zamanlarda dizideki rolünün dışında Instagram’da 20 milyon takipçisi ile bir rekora imza atan genç oyuncu sürekli magazin gündemindeki yerini koruyor. İsmi her hafta en çok konuşulanlar listesinde olan Hande Erçel bu defa herkese ters köşe yaptırdı. Sen Çal Kapımı dizisinde partneri olan Kerem Bürsin ile aynı eve taşındığı iddia edilen güzel oyuncu, milyonlara “yok artık” dedirtti.
En beğenilen dizi çiftleri arasında yer alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi bu kez yakıştırmaların ötesine giderek çok ciddi bir adıma imza attılar. İlan365’in iddialarına göre aynı evde yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin gündemi temelden sarstı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.