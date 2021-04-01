Camdaki Kız Dizisinin Rüzgarı Sert Esecek! Daha Başlamadan İki Dizi Final Yapma Kararı Aldı! Bomba Gibi Geliyor...

Merakla beklenen Camdaki Kız dizisi en son 1 Nisan olarak belirlenen yayın gününü geçtiğimiz günlerde 8 Nisan Perşembeye taşımıştı. Perşembe akşamları ekranlarda yayınlanmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisi, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX TV’de Mucize doktor gibi önemli yapımlarla rekabet içinde olacak.

Seyircileri zora soka bu durum başlarda “dizi başlamadan bitti” gibi söylemlere neden olurken hiç de sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Dizi dünyasında son yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman ise Camdaki Kız dizisi daha yayınlanmadan diğer dizileri hesap yapmaya zorladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak hazırlanan Camdaki Kız dizisi reytingleri şimdiden ele geçirecek bir izlenim yarattı.