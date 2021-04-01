Camdaki Kız Dizisinin Rüzgarı Sert Esecek! Daha Başlamadan İki Dizi Final Yapma Kararı Aldı! Bomba Gibi Geliyor...
Henüz ekranlara gelmeden dizi dünyasında haraketliliğe neden olan Camdaki Kız dizisi şimdiden milyonlarca seyirci kitlesini oluşturmuş durumda. Merakla beklenen dizi yayınlanmasıyla reyting tablolarında yeri yerinden oynatacak gibi duruyor. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Camdaki Kız dizisine sayılı günler kala rakip dizileri korkutmayı başladı.
Merakla beklenen Camdaki Kız dizisi en son 1 Nisan olarak belirlenen yayın gününü geçtiğimiz günlerde 8 Nisan Perşembeye taşımıştı. Perşembe akşamları ekranlarda yayınlanmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisi, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX TV’de Mucize doktor gibi önemli yapımlarla rekabet içinde olacak.
Seyircileri zora soka bu durum başlarda “dizi başlamadan bitti” gibi söylemlere neden olurken hiç de sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Dizi dünyasında son yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman ise Camdaki Kız dizisi daha yayınlanmadan diğer dizileri hesap yapmaya zorladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak hazırlanan Camdaki Kız dizisi reytingleri şimdiden ele geçirecek bir izlenim yarattı.
01 Nis 2021 - 20:08 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.